Декабрь, 14 в 11:45

В среду, 14 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 38,57 грн/€1.

То есть стоимость евро по сравнению с предыдущим банковским днем снизилась всего на 3 копейки.

Американский доллар с июля остается на уровне 36,56 грн/1$.

Сейчас смотрят

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится. В частности, курс евро 14 декабря вырос в среднем на 20 копеек.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,95 грн 41,95 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41 грн 42 грн Доллар 39,75 грн 40,4 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,9 грн 40 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,6 грн 42,25 80 грн Доллар 39,8 грн 40,10 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,2 грн 42,25 грн Доллар 39,65 грн 40,25 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк