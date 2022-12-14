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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал в обменниках банков: курс валют в Украине на 14 декабря

Валентина Летяк, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

В среду, 14 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 38,57 грн/€1.

То есть стоимость евро по сравнению с предыдущим банковским днем снизилась всего на 3 копейки.

Американский доллар с июля остается на уровне 36,56 грн/1$.

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Фото: НБУ

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится. В частности, курс евро 14 декабря вырос в среднем на 20 копеек.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,95 грн 41,95 грн
Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41 грн 42 грн
Доллар 39,75 грн 40,4 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,9 грн 40 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,6 грн 42,25 80 грн
Доллар 39,8 грн 40,10 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,2 грн 42,25 грн
Доллар 39,65 грн 40,25 грн
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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