Евро подорожал в обменниках банков: курс валют в Украине на 14 декабря
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В среду, 14 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс европейской валюты по отношению к гривне на уровне 38,57 грн/€1.
То есть стоимость евро по сравнению с предыдущим банковским днем снизилась всего на 3 копейки.
Американский доллар с июля остается на уровне 36,56 грн/1$.
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В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится. В частности, курс евро 14 декабря вырос в среднем на 20 копеек.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41 грн
|42 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,4 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,9 грн
|40 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,6 грн
|42,25 80 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,10 грн
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,2 грн
|42,25 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,25 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк