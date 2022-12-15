Декабрь, 15 в 19:00

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и делегация НБУ обсудили с представителями Международного валютного фонда в Вашингтоне (США) дальнейшую финансовую поддержку для нашего государства.

Как проинформировали в пресс-службе НБУ, с украинской стороны во встрече также принял участие заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Переговоры состоялись с заместителем Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан, руководителем миссии МВФ Гевином Грейем, исполнительным директором Фонда Полом Гилберсом и группой восьми других европейских исполнительных директоров.

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Ключевой темой стало предоставление Украине дальнейшей финансовой помощи и консолидация всех доноров в этом вопросе.

– Мы сейчас находимся в условиях “идеального шторма”. Это беспрецедентная обстановка для современного мира. Нет учебника, как лучше действовать в условиях войны… Конечно, это требует большей эффективности, чем в обычные времена, мы должны быть максимально полезными, действовать смело и порой креативно, выходить за пределы установившихся процедур, ища и находя пути преодоления вызовов, — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Делегация НБУ и представители МВФ обсудили состояние украинской экономики и вызовы, с которыми сталкивается финансовый сектор Украины. Представители Нацбанка рассказали об усилиях финучреждения по преодолению этих вызовов и обеспечению стабильной работы банковской системы в условиях полномасштабной войны.

Поднималась тема утверждения мониторинговой программы с привлечением Совета директоров МВФ. В дальнейшем это поможет Украине получить новую финансовую поддержку от Фонда.

Украинская делегация выразила надежду, что вопрос будет решен, и заверила в готовности НБУ выполнить все обязательства по этой программе.

В НБУ отметили важность новой финансовой программы МВФ для Украины после завершения выполнения Мониторинговой программы.

Делегация НБУ поблагодарила МВФ за утверждение с начала полномасштабной войны финансирования на общую сумму $2,7 млрд и открытие специального счета для аккумуляции средств для помощи Украине.

Еще в конце ноября в Министерстве финансов Украины проинформировали о достижении согласия с МВФ по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. Она может занять четыре месяца и приблизит наше государство к запуску новой программы сотрудничества с МВФ.

Во время Мониторинговой программы будут определены направления налогово-бюджетной и монетарной политики Кабинета министров и НБУ для поддержки финансовой, макроэкономической стабильности в условиях войны.