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Факты / Україна / Экономика

Евро снова подорожало: курс валют в Украине на 15 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

На 15 декабря официальный курс европейской валюты от Нацбанка составляет 38,92 грн, что на 35 коп. дороже, чем накануне.

Курс доллара от НБУ продолжает удерживаться на уровне 36,56 грн. Курс польского злотого составляет 8,31 грн.

В банковских обменниках и евро, и доллар подорожали.

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Какой курс валют в банках на 15.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,95 грн 41,95 грн
Доллар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 грн 42,30 грн
Доллар 39,85 грн 40,50 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,00 грн 40,09 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,10 грн
Доллар 39,60 грн 40,00 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 грн 42,35 грн
Доллар 39,60 грн 40,20 грн
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Евро подорожал в обменниках банков: курс валют в Украине на 14 декабря

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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