Декабрь, 15 в 10:36

На 15 декабря официальный курс европейской валюты от Нацбанка составляет 38,92 грн, что на 35 коп. дороже, чем накануне.

Курс доллара от НБУ продолжает удерживаться на уровне 36,56 грн. Курс польского злотого составляет 8,31 грн.

В банковских обменниках и евро, и доллар подорожали.

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Какой курс валют в банках на 15.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,95 грн 41,95 грн Доллар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,30 грн 42,30 грн Доллар 39,85 грн 40,50 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,00 грн 40,09 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,70 грн 42,10 грн Доллар 39,60 грн 40,00 грн

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,20 грн 42,35 грн Доллар 39,60 грн 40,20 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк