График работы банков на Новый год: НБУ определил регламент

Декабрь, 19 в 20:04

В Нацбанке определились с графиком работы банков и системы электронных платежей (СЭП) в период завершения 2022 и начала 2023.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

График работы на Новый год:

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30 декабря 2022 года – СЭП будет работать до 24:00. В то же время валютный рынок, депозитарий и другие системы НБУ будут работать в обычном режиме.

31 декабря 2022 – банковский день будет открываться датой за 2 января 2023 года. Платежные межбанковские операции будут осуществляться до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. Валютные интервенции проводиться не будут.

1 января 2023 прием начальных платежей в СЭП будет начинаться в 9:00. Межбанковские платежные операции будут производиться датой 2 января 2023 года.

7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.

В то же время 31 декабря 2022 и 1 января 2023 участники СЭП смогут самостоятельно принимать решения о дате и времени начала работы.

Кроме того, банки будут самостоятельно решать, будут ли они осуществлять валютные операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП.

Тем временем наличный валютный рынок будет работать в обычном режиме.

В Нацбанке отметили, что в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами разных номиналов.