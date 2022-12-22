Гетманцев о ситуации в экономике: IT — единственная отрасль, которая, несмотря на войну в Украине, продолжает расти

Декабрь, 22 в 17:48

То, что экономика Украины во время полномасштабной войны не только выстояла, но и иногда демонстрирует рост – настоящее чудо, считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В интервью программе Факты ICTV глава парламентского налогового комитета назвал главные цифры наших экономических потерь и падения, оценил работу Кабмина и Национального банка и назвал единственную отрасль, которая в 2022 году продолжала расти.

Первый критерий, по которому следует оценивать состояние экономики – это курс национальной валюты. Наша гривна в 2022 году демонстрирует большую устойчивость, и это несмотря на падение на 25%, убежден Гетманцев. Для сравнения он приводит примеры соседних стран, где нет большой войны и экономических и человеческих потерь.

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— На самом деле, то, что мы видим сегодня в Украине – это настоящее чудо. Мы видим – 25% просела гривна. И наличный курс отличается от официального примерно на 10%. То есть это сравнительно стабильность. А инфляция, которую мы сейчас наблюдаем, не очень сильно отличается от инфляции наших соседей. Это инфляция, сопоставимая со странами Балтии или Молдовой, где инфляция больше. Можем сопоставить с Турцией, где инфляция больше 80%. На самом деле курс гривны просел на 25% несмотря на войну. Если мы вспомним с вами 2014 год, если мы вспомним другие украинские кризисы: не дай Бог, 90-е годы, когда была мирная страна, но курс вообще колебался в пределах десятков тысяч процентов, — говорит он.

Несмотря на всеобщее падение экономики на треть, а также 30% инфляцию, украинцы вовремя получают пенсии, зарплаты и субсидии, а бизнес добросовестно платит налоги. Глава парламентского налогового комитета для сравнения приводит цифры сборов в государственный бюджет и уплату налога на добавленную стоимость.

Гетманцев также напоминает: налоги в этом году не только не повышали, а наоборот снизили.

— А это также уникальный случай для находящейся в войне страны. Они ведь обычно повышают налоги. Мы снижаем налоги. И несмотря на это, бюджет перевыполняется. Если мы возьмем 11 месяцев 2021 года и сравним с 11 месяцами 2022 года – мы по общему фонду увидим увеличение на 13%. А НДС мы собрали на 56 млрд грн больше. И это несмотря на падение экономики на треть, — говорит он.

Еще одна веская причина, почему украинская экономика выстояла – это совместные, слаженные, а главное своевременные действия Кабмина и НБУ, считает Даниил Гетманцев. Конечно, были и ошибки, признает глава налогового комитета. Также он отмечает позицию нашего бизнеса, сплотившегося для поддержки Украины.

— Я не хочу преувеличивать решение правительства. Я не считаю, что это единственная причина, почему так произошло. Но я считаю, что это совокупность факторов. Это откровенно патриотическая позиция бизнеса, противостоящего агрессии на своем месте так же, как наши бойцы противостоят на фронте. Это достаточно четкая и последовательная политика НБУ, особенно в первое полугодие войны сделавшая все шаги правильно. Это правильные решения, которые принимались Кабмином. Были и ошибки. Я считаю отмену акциза на горючее ошибкой, которая никак не повлияла на цену топлива, но лишила государство нескольких десятков миллиардов гривен. Принимаемые общие решения все направлены на победу. Общество объединилось с государством. И они, собственно, являются одним целым.

Конечно же, чрезвычайно весомый и существенный вклад в нашу экономику внесли партнеры, подчеркивает Гетманцев. Без денег из Европейского Союза, США, Канады и международных финансовых организаций мы не смогли бы вовремя выплачивать зарплаты, пенсии и различные социальные выплаты.

— Их помощь очень важна для нас сегодня, и чуть меньше половины наших расходов мы удерживаем за счет наших партнеров. Причем 25% этих средств — это грантовые деньги. И это очень классно. Потому что их не нужно будет возвращать. На будущее уже есть обязательства Еврокомиссии и США на финансирование по 1,5 млрд в месяц в следующем году. Это 3 млрд в месяц. Это то, что должно помочь нам, существенно помочь пройти следующий год. И также у нас есть определенные обязательства по программе с МВФ. Мы, собственно, тоже на нее очень рассчитываем. Ожидаем где-то в первом квартале, в конце первого квартала следующего года.

В следующем году наши партнеры планируют выделить нам более $50 млрд, подсчитал Даниил Гетманцев. Кроме поддержки ЕС и США ожидаем большой двухлетней программы МВФ.

— По 18 поддерживают США и Еврокомиссия. Еще мы рассчитываем где-то на 15-20 от МВФ, но это на два года. Это будет более сложная программа, и под обязательства с нашей стороны, бесспорно. Но эти обязательства состоят в реформировании страны, в чем мы и так заинтересованы. Заинтересованы гораздо больше, чем наши партнеры.

Комментируя ситуацию с уплатой налогов, глава профильного комитета Верховной Рады отмечает: бизнес вышел из тени. С другой стороны, правительство наводит порядок в налоговой системе. Именно это главные причины своевременных поступлений в казну.

— И государство, и бизнес отказались от привычных нам мирных схем с уклонением от налогообложения. И, по сути, налоги стали платиться в соответствии с законом в большинстве случаев. Я не буду говорить – абсолютно всеми, но в большинстве случаев. Также помогли и те меры, которые предприняла налоговая внутри, уволив огромное количество руководства, которое было, к сожалению, загрязнено в коррупционных сделках. С другой стороны — правильные решения по финансовой макростабильности, которые обеспечивали стабильность банковской системы, обеспечивали труд, работу платежной системы бесперебойную. Обеспечивавшие расчеты, стабильность гривны, низкую инфляцию – сравнительно низкую инфляцию. Так вот, все это в общем и породило то, что есть.

Общую же ситуацию в экономике глава парламентского налогового комитета оценивает как очень сложную. Среди всех отраслей экономики наибольшие потери – более 60% – понес горно-металлургический комплекс. Укрзализныця недосчиталась половины перевозок.

Существенно сократили производство химической и нефтеперерабатывающей отрасли. И по меньшей мере на 10% уменьшились объемы производства у наших аграриев. Единственная отрасль, которая, несмотря на масштабную войну, продолжает рост – это ІТ.

— Ситуация крайне сложная. МВФ дает нам 35% минус ВВП в текущем году. 35% – это безумные цифры. Это более трети экономики не существует. У нас есть отрасли, которые потеряли 60% – например, горно-металлургический комплекс, который потерял 2/3 своего экспортного потенциала. У нас железная дорога потеряла половину перевозок. У нас химическая промышленность и нефтеперерабатывающая промышленность практически существенно сократили объемы производства. На 10% упала аграрка. Но мы в войну даже видим отрасли, которые растут. У нас IТ-отрасль выросла на 23% экспорт, и сама отрасль, то есть объем производства вырос на 13%. Это, откровенно говоря, единственный пример. Потому что действительно, экономика страдает, но это пример достаточно положительный.

По его словам, после первых шоков оправилась в определенной степени торговля, особенно онлайн. Гетманцев добавил, что ситуация достаточно сложная, но Украина выстоит.