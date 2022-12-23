Декабрь, 23 в 10:50

По состоянию на 23 декабря официальный курс евро от Национального банка подорожал на 2 коп. и стоит 38,89 грн.

Официальный курс американской валюты остается без изменений – 36,56 грн.

Официальный курс гривны к иностранным валютам от НБУ

Начинает действовать с 22.12.2022 23.12.2022 Евро 38,87 грн 38,89 грн Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Какой курс валют в банках Украины 23.12.2022:

Курс валют в ПриватБанке:

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Валюта покупка продажа Евро 40,15 грн 42,15 грн Доллар 39,60 грн 40,10 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,40 грн Доллар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,90 грн 40,00 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,40 грн Доллар 40,00 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,20 грн 42,40 грн Доллар 39,80 грн 40,40 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк