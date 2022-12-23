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Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро в обменниках подешевели: курс валют в Украине на 23 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар и евро в обменниках подешевели: курс валют в Украине на 23 декабря

По состоянию на 23 декабря официальный курс евро от Национального банка подорожал на 2 коп. и стоит 38,89 грн.

Официальный курс американской валюты остается без изменений – 36,56 грн.

Официальный курс гривны к иностранным валютам от НБУ

Начинает действовать с 22.12.2022 23.12.2022
Евро 38,87 грн 38,89 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Какой курс валют в банках Украины 23.12.2022:

Курс валют в ПриватБанке:

Сейчас смотрят
Валюта покупка продажа
Евро 40,15 грн 42,15 грн
Доллар 39,60 грн 40,10 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 42,40 грн
Доллар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,90 грн 40,00 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 42,40 грн
Доллар 40,00 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 грн 42,40 грн
Доллар 39,80 грн 40,40 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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