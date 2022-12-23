Доллар и евро в обменниках подешевели: курс валют в Украине на 23 декабря
По состоянию на 23 декабря официальный курс евро от Национального банка подорожал на 2 коп. и стоит 38,89 грн.
Официальный курс американской валюты остается без изменений – 36,56 грн.
Официальный курс гривны к иностранным валютам от НБУ
|Начинает действовать с
|22.12.2022
|23.12.2022
|Евро
|38,87 грн
|38,89 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Какой курс валют в банках Украины 23.12.2022:
Курс валют в ПриватБанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,15 грн
|42,15 грн
|Доллар
|39,60 грн
|40,10 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,40 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20 грн
|42,40 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,40 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк