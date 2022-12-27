Декабрь, 27 в 0:15

Совместная банковская сеть Power banking, которая будет работать на всей территории Украины даже во время блэкаута, уже насчитывает более 1 тыс. отделений.

О деталях рассказал Фактам ICTV глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что массированные ракетные атаки РФ на украинскую энергосистему, а фактически энергетический террор против Украины, создают новые вызовы.

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В связи с этим, по инициативе НБУ, в общую сеть объединились все системно важные банки. Их отделения будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации, в частности, во время блэкаута.

Согласно замыслу, система Power banking должна насчитывать не менее 1 тыс. банковских отделений, которые сформируют “отдельный периметр банковского обслуживания” для функционирования в сверхсложных условиях. Сеть будет включать отделения системно важных банков (их 14), к ней приобщаются и другие банковские финучреждения.

– Это, по сути, проект противодействия банковской системы тем вызовам, которые несет с собой блэкаут. Система Power banking – это отдельная национальная сеть, в состав которой входят отделения системно важных банков и не только. Это сеть, которая должна насчитывать 1 тыс. отделений. Но по состоянию на сегодняшний день она уже насчитывает 1,2 тыс. отделений, поскольку к работе Power banking присоединились и банки, которые не являются системно важными, — отметил Андрей Пышный.

Он уточнил, что входящие в сеть банковские отделения обеспечены альтернативными источниками энергоснабжения, резервными каналами связи, при необходимости – системами спутниковой связи Starlink, в них функционируют генераторы. В таких отделениях будет работать дополнительный персонал, предусмотрен усиленный протокол обеспечения наличными и инкассации.

То есть, отделения банков из сети Power banking призваны работать даже в наиболее критических условиях.

– В целом уровень функциональности банковской сети по решению Нацбанка, принятому 5 декабря, должен составлять не менее 35%. Поэтому мы формируем сейчас общий периметр, в состав которого войдут представительства и отделения разных банков, которые позволят при отсутствии электроэнергии, достаточно длительном периоде возобновления энергоснабжения, в случае перебоев со связью, в случае дополнительной потребности в наличных, получить все эти банковские услуги в тех отделениях, которые входят в сеть, – заявил Пышный.

По его словам, покрытие сетью Power banking распространяется практически на всю Украину. Сейчас она охватывает около 210 населенных пунктов в 22 областях.

– Это сеть, которая должна работать при любых условиях, при любых обстоятельствах. Банковское обслуживание должно быть доступно украинским гражданам, предпринимателям даже в условиях достаточно длительного блэкаута, — подчеркнул руководитель НБУ.

По сути, речь идет об опорных дежурных отделениях банковской системы, которые будут функционировать в самых сложных условиях.

Карта отделений сети Power banking регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка. Там можно найти информацию о самой сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг и т.д.

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Как объяснил Пышный, координация деятельности Power banking происходит на уровне еженедельных совещаний. В банках функционируют оперативные штабы, координирующие свою деятельность с оперативным штабом, созданным на уровне Национального банка Украины.

Одним из примеров такой координации стал национальный банкоматный роуминг. Он предусматривает, что украинцы могут в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных – для текущих нужд или чтобы сделать определенный запас наличных денег.

Глава НБУ также напомнил, что по поручению президента и правительства местные администрации работают над созданием сети Пунктов незламности. А банки готовятся по возможности обеспечить часть Пунктов незламности банкоматами и терминалами самообслуживания, чтобы было банковское обслуживание, по крайней мере там, где это возможно с точки зрения безопасности, энергообеспечения.

– К примеру, если Пункт незламности функционирует в помещении местной администрации, в помещении государственного учреждения, банки контактируют с местными властями и пытаются там разместить платежные терминалы и, если есть такая возможность, обеспечить физическое присутствие персонала, — добавил Пышный.

Руководитель НБУ заверил, что по состоянию на сегодняшний день банковская система Украины работает практически без каких-либо перебоев. Единственное, что может каким-то образом повлиять на режим работы, – это перебои с энергоснабжением или факторы, связанные с безопасностью.

– Это результат 10-месячной работы и подготовки банковской системы, наработка соответствующих форматов взаимодействия в течение войны. Работающая банковская система – это преимущество Украины в этой войне. И мы намерены максимально это сохранить, а в критических условиях быть с нашими гражданами там, где это нужно, и в том объеме, который будет необходим, — подытожил Андрей Пышный.

Как известно, в Украине ранее заработал банкоматный национальный роуминг. Речь идет об установлении единых лимитов на снятие наличных в банкоматах (до 20 тыс. грн), для владельцев карт других банков.

Фото: Facebook-страница Андрея Пышного