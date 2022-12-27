Декабрь, 27 в 12:58

Недавно в мобильном приложении Monobank появилась новогодняя елка, из которой можно вытрясти донат для украинских военных.

Через несколько дней пользователи банка натрусили на ВСУ почти 6 млн грн. А задонатили на проект более 12 млн грн. Как трясти елку в Моно – читайте в материале.

Елка Монобанк: как сделать

Людям, участвующим в акции, нужно дважды свайпнуть вправо на главном экране и потрясти телефоном. За каждые 20-25 сек тряски телефона на экране с елкой появляется 5-10 коп.

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Также можно сделать донат собственных средств на армию. Акция завершается 5 января. Важно, что все елочные деньги и деньги из Банки Длинные РУКи ТРО передадут в фонд Повернись живим.

Деньги фонда пойдут на приобретение разведывательно-ударных комплексов (РУК) для бригад территориальной обороны ВСУ.

А среди тех, кто вытряхнет средства или добавит свои деньги в Банке, Monobank планирует разыграть 100 эксклюзивных календарей-стикеров от фонда Повернись живим с подписью Валерия Залужного.

Как трясти елку Монобанк: пошаговая инструкция

В первую очередь необходимо выяснить, установлена ли на вашем телефоне новая версия приложения. Если версия устарела, у вас просто не будет на главном экране этой опции. Обновите приложение и зайдите в главное меню. После этого необходимо свайпнуть два раза вправо (должно быть окошко, обозначенное звездочкой). После этого у вас появится большая елка. Чтобы задонатить несколько гривен, необходимо трясти гаджет рукой в течение 5-10 мин. После того, как вы остановите тряску новогоднего символа, на экране появится изображение кота. Он предложит задонатить любую сумму на военных.