Инфляция, курс гривны и индекс цен: итоги 2022 года от НБУ

Декабрь, 28 в 21:31

В среду, 28 декабря, Нацбанк обнародовал очередной отчет о финансовой стабильности. В нем подведена ситуация в экономике Украины за 2022 год.

Факты ICTV разобрали для вас прогноз НБУ и опубликовали основное из него – коротко и тезисно.

Падение экономики Украины на конец 2022 года составит около 30%

В конце 2022 года экономика Украины начала восстанавливаться после потрясения в первом полугодии. Этому восстановлению способствует ситуация на фронте и зерновое соглашение, однако ему мешают удары РФ по украинской энергетике.

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Ситуация с курсом гривны улучшается

Давление на валютный рынок удалось ослабить благодаря смягчению валютных ограничений и запуску зернового коридора. Однако валютный рынок еще не способен сбалансироваться, поэтому Украина не готова к возвращению плавающего курса.

Между тем, международная помощь пополнила золотовалютные резервы Украины до $28 млрд, что превосходит резервы до начала вторжения. Этот уровень может покрыть 3,5 месяца грядущего импорта.

Инфляция не превысит ожидаемых 30%

На рост цен влияет разрушение россиянами производственных мощностей, ракетные удары по энергетике, нарушение логистики, высокие цены на мировых рынках и ослабление гривны.

Сбережения украинцев растут

Доходы людей в частном секторе резко обвалились с началом войны, что статистически компенсировалось благодаря резко выросшим выплатам военнослужащим. Кроме того, украинцы стали больше экономить и хранить больше средств на банковских счетах.

Банки в основном остаются операционно прибыльными

Наращиванию ликвидности банков способствует поступление средств клиентов через государственные выплаты. Однако наполнение банковской системы происходит неравномерно – в основном помощь получают государственные Приватбанк и Ощадбанк, в то время как частные украинские и иностранные банки теряли средства населения.

Бизнес в основном привлекает деньги через государственные программы, кредитование банками крайне ограничено.

Больше всего преобладают кредиты аграриям и предприятиям торговли. Но, несмотря на все, количество операционно убыточных банков остается почти таким же, как и в 2021 году.

Рынок недвижимости ждет дефицит жилья

Из-за того, что спрос на жилье в Украине серьезно просел и одновременно почти не возобновляется строительство нового жилья благодаря снижению цены на аренду, рынок недвижимости, вероятно, столкнется с дефицитом после войны.

Основной ресурс экономики Украины – международная помощь

Поддержка партнеров продолжает расти. За 2023 год Украина получила более $28 млрд помощи, почти половина из которых (42%) – гранты.

Кроме того, совет ЕС уже утвердил €18 млрд поддержки на следующий год, а бюджет США предусматривает $45 млрд помощи для Украины – включая не только вложения в украинский госбюджет, но и другие аспекты.

Эта помощь стала основой для принятого на 2023 год госбюджета Украины.