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Факты / Україна / Экономика

На ВСУ: на Банковой рассматривают возможность введения нового вида налогов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ростислав Шурма

В Украине рассматривается возможность введения нового вида налогов, который пойдет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам. Так, все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков.

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— Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, — это средства, которые были изъяты у наших военных, — сказал Шурма.

Также Шурма продолжает настаивать на налоговой реформе 10-10-10, где речь идет о снижении до 10% ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

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