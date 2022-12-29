Доллар в обменниках немного подешевел: курс валют в Украине на 29 декабря
Сегодня, 29 декабря, официальный курс евро составляет 38,94 грн. Днем ранее европейская валюта стоила 38,88 грн.
Таким образом, Национальный банк Украины повысил стоимость евро на 6 коп.
Официальный курс доллара по-прежнему остается на уровне 36,56 грн.
По прогнозам экспертов, официальный курс доллара к концу 2023 превысит 40 грн.
Какой курс валют в банках Украины 27.12.2022:
|Дата
|28.12.2022
|29.12.2022
|Евро
|38,88
|38,94
|Доллар
|36,56
|36,56
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,15 грн
|42,15 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,60 грн
|42,60 грн
|Доллар
|40,05 грн
|40,80 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|40,70 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,70 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,60 грн
|Доллар
|40,10 грн
|40,70 грн
Ранее кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что среднегодовой курс доллара в госбюджете на 2023 год на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является достаточно оптимистичным сценарием.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк