Декабрь, 29 в 12:46

Доллар в обменниках немного подешевел: курс валют в Украине на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, официальный курс евро составляет 38,94 грн. Днем ранее европейская валюта стоила 38,88 грн. Таким образом, Национальный банк Украины повысил стоимость евро на 6 коп. Официальный курс доллара по-прежнему остается на уровне 36,56 грн. Сейчас смотрят По прогнозам экспертов, официальный курс доллара к концу 2023 превысит 40 грн. Какой курс валют в банках Украины 27.12.2022: Дата 28.12.2022 29.12.2022 Евро 38,88 38,94 Доллар 36,56 36,56 Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 41,15 грн 42,15 грн Доллар 39,75 грн 40,25 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 41,60 грн 42,60 грн Доллар 40,05 грн 40,80 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 40,70 грн Доллар 40,20 грн 40,70 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,60 грн Доллар 40,10 грн 40,70 грн Ранее кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что среднегодовой курс доллара в госбюджете на 2023 год на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является достаточно оптимистичным сценарием. Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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