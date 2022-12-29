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Факты / Україна / Экономика

Доллар в обменниках немного подешевел: курс валют в Украине на 29 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Сегодня, 29 декабря, официальный курс евро составляет 38,94 грн. Днем ранее европейская валюта стоила 38,88 грн.

Таким образом, Национальный банк Украины повысил стоимость евро на 6 коп.

Официальный курс доллара по-прежнему остается на уровне 36,56 грн.

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По прогнозам экспертов, официальный курс доллара к концу 2023 превысит 40 грн.

Какой курс валют в банках Украины 27.12.2022:

Дата 28.12.2022 29.12.2022
Евро 38,88 38,94
Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,15 грн 42,15 грн
Доллар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,60 грн 42,60 грн
Доллар 40,05 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 40,70 грн
Доллар 40,20 грн 40,70 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 42,60 грн
Доллар 40,10 грн 40,70 грн

Ранее кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что среднегодовой курс доллара в госбюджете на 2023 год на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является достаточно оптимистичным сценарием.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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