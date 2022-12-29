Декабрь, 29 в 12:54

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, где самая плохая ситуация в Украине после массированного российского ракетного обстрела 29 декабря.

Он отметил, что есть некоторые повреждения объектов генерации и электросетей.

– Сложная ситуация на Западе страны, в Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света. Энергетики уже возобновляют энергоснабжение, – написал он.

Министр отдельно поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщает, что украинские военные уничтожили более 50 из 69 вражеских ракет, летевших на Украину во время массированного обстрела 29 декабря.

Известно, что агрессоры атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты. Однако из-за обломков повреждены частные дома, автомобиль, промышленное предприятие и детская площадка. Известно о трех пострадавших.

Над Одесчиной смогли сбить 21 российскую ракету, однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что из-за атаки 90% Львова остались без света. В городе возможны перебои с водоснабжением.