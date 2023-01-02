Большая часть мировой экономики будет тяжело переживать 2023 год – МВФ

Январь, 01 в 22:41

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год будет тяжелым для большей части мировой экономики – она связывает это с тем, что замедлятся сразу три главных “мотора” – США, Китай и Европа.

– Новый год будет сложнее, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что три основные экономики – США, ЕС и Китая – замедляются одновременно, – сказала Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Отметим, что МВФ в октябре понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год. Таким образом там отразили продолжающееся влияние войны России с Украиной, а также – инфляционное давление и высокие процентные ставки, которые установили центральные банки.

– Впервые за 40 лет темпы роста ВВП Китая, вероятно, будут на уровне или ниже общемировых, – отметила Кристалина Георгиева.

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