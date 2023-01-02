В начале года доллар и евро подорожали: курс валют на 2 января
Фото: Depositphotos
По состоянию на 2 января 2023 года Национальный банк Украины повысил официальный курс евро – до 39,03 грн. Это на 8 коп. дороже, чем днем раньше.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс доллара остается без изменений.
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Какой курс валют в банках Украины 02.01.2023:
|Дата
|01.01.2023
|02.01.2023
|Евро
|38,95
|39,03
|Доллар
|36,56
|36,56
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,45 грн
|42,45 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,75 грн
|Доллар
|40,15 грн
|40,90 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|42,95 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,10 грн
|Доллар
|40,35 грн
|41,00 грн
Ранее финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.
Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи западных партнеров.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк