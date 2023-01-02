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Факты / Україна / Экономика

В начале года доллар и евро подорожали: курс валют на 2 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
В начале года доллар и евро подорожали: курс валют на 2 января
Фото: Depositphotos

По состоянию на 2 января 2023 года Национальный банк Украины повысил официальный курс евро – до 39,03 грн. Это на 8 коп. дороже, чем днем раньше.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс доллара остается без изменений.

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Какой курс валют в банках Украины 02.01.2023:

Дата 01.01.2023 02.01.2023
Евро 38,95 39,03
Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,45 грн 42,45 грн
Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,75 грн
Доллар 40,15 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 42,95 грн
Доллар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 43,10 грн
Доллар 40,35 грн 41,00 грн

Ранее финансовый эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.

Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи западных партнеров.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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