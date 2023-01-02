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Факты / Україна / Экономика

В областях на вечер вводят лимиты на потребление электричества — Укрэнерго

Марта Бондаренко, редактор ленты
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

В результате ночной атаки дронов на Украину есть повреждения энергосистемы и в областях введены лимиты потребления на вечерний период.

Об этом рассказали в Укрэнерго.

Несмотря на повреждения, по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируема.

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— Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях вследствие 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предотвращения возникновения дополнительных аварий, областям доведены лимиты потребления на вечерний период, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве — в столице применяются аварийные отключения. Специалисты возобновляют питание.

Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

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