Январь, 03 в 18:27

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за российских атак на энергетическую систему нашему государству придется провести коренную реформу.

Об этом он рассказал во время заседания правительства 3 января.

– Российские атаки толкают нас к коренной реформе – построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в энергосистему, – отметил премьер.

Он добавил, что актуальными остаются планы по декарбонизации энергетики и зеленой трансформации.

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Таким образом, Украина будет более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий.

– Также в 2023 году будет создана законодательная база, чтобы провести реформу Государственного резерва, в частности, этот вопрос касается формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения непрерывной ее поставки на внутренний рынок, – рассказал Шмыгаль.

По его словам, государство продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа с тем, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость.