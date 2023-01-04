Доллар без изменений, евро подешевел: за сколько можно купить валюту 4 января
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В среду, 4 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,54 грн/€1. Это на 37 копеек меньше, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
Официальный курс гривны к иностранным валютам:
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- 1 доллар США — 36,5686
- 1 евро — 38,5378
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 04.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,2
|42,2
|Доллар
|39,9
|40,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,60
|42,60
|Доллар
|40,15
|40,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,72
|40,00
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,20
|42,95
|Доллар
|40,30
|40,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,60
|42,80
|Доллар
|40,25
|40,85
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк