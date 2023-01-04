Январь, 04 в 11:52

В среду, 4 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,54 грн/€1. Это на 37 копеек меньше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

Официальный курс гривны к иностранным валютам:

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1 доллар США — 36,5686

1 евро — 38,5378

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 04.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,2 42,2 Доллар 39,9 40,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,60 42,60 Доллар 40,15 40,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,72 40,00 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,20 42,95 Доллар 40,30 40,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,60 42,80 Доллар 40,25 40,85

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк