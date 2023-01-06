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Факты / Україна / Экономика

Кредит на жилье для ВПЛ: условия и как получить

Анна Голишевская, Редактор сайта
Кредит
Фото: Unsplash

С октября 2022 года стартовала государственная программа кредитования жилья под названием Доступная ипотека. В ее пределах некоторые категории людей могут купить жилье по льготным условиям. Кредит на жилье для ВПЛ: как получить и какие условия – читайте в материале.

Кредит на жилье: кто может получить

Юрист Татьяна Киричинская отмечает, что в рамках программы Доступная ипотека льготные кредиты под 3% на жилье могут получить некоторые категории лиц. А именно:

  • военные контрактной службы;
  • правоохранители;
  • учителя и педагогические работники;
  • медики;
  • ученые (работающие в государственном и коммунальном секторах).

Для других украинцев программа будет работать уже с этого года. А процентная ставка будет 7%. Кредит на жилье под 7% могут получить:

Сейчас смотрят
  • ветераны войны и их семьи;
  • ВПЛ;
  • другие граждане Украины, отвечающие требованиям программы.

Кредит на жилье: условия

  • Процентная ставка – фиксированная на весь период уплаты кредита;
  • срок, на который предоставляется кредит – 20 лет;
  • стартовый взнос не менее 20% стоимости жилья;
  • программа позволяет приобрести не более 52,5 кв.м на одного человека + 21 квадрат на каждого члена семьи.

Кто может принять участие в этой программе

По словам эксперта, получить кредит на жилье могут граждане Украины из вышеупомянутых категорий, владеющие жильем не более 52,5 кв.м на человека + 21 квадрат на каждого члена семьи.

Важно, что участники программы не должны участвовать в других подобных государственных программах и не должны иметь других кредитов или задолженностей.

Как получить кредит на жилье ВПЛ

  • Заявку можно подать через Дію та єОселя.
  • После заполнения всех форм там же, в Дії, получите ответ от банка.
  • Выберите жилье, которое вы планируете приобрести.
  • Заключите договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

Как выбрать жилье

  • Оно должно быть не более 52,5 кв.м на одного человека + 21 квадрат на каждого члена семьи;
  • также ориентируйтесь на среднюю цену за квадрат в регионе, где вы планируете приобрести жилье;
  • для городов с населением от 100 до 300 тыс. – базовая цена за квадратный метр увеличивается в 1,75 раза, в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Доступная ипотека: важные нюансы

Для того, чтобы банк предоставил вам кредит, нужно минимум полгода официально работать, чтобы подтвердить свою платежеспособность. По словам эксперта, Ощадбанк и Приватбанк уже работают на условиях этой программы.

Поэтому, если у вас есть возможность, то обязательно ею воспользуйтесь. Ведь на сегодняшний день это лучшие условия кредитования жилья в Украине.

Кредит на жилье для ВПЛ под 3%

Недавно ВПЛ получили возможность отправиться на программу кредитования жилья по более выгодным условиям: не под 7, а под 3%. Однако, по словам эксперта, получить такой кредит очень сложно. До принятия изменений только ВПЛ из Донбасса и Крыма могли принимать участие в программе льготного ипотечного кредитования. Теперь жители Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Запорожской, Николаевской и Сумской областей могут претендовать на кредит.

Проект Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц заработал в 2021 году и был приостановлен после 24 февраля. 4 августа впервые с начала полномасштабной войны правительство отобрало 300 получателей жилищного кредита. В конце августа, а затем в сентябре было определено еще по 500 семей-ВПЛ для получения льготных ипотечных кредитов.

По состоянию только на октябрь 2022 в открытом реестре для участия в этой программе зарегистрировано более 30 тыс. заявлений от кандидатов. Именно поэтому получить кредитование по таким условиям довольно сложно, ведь желающих очень много.

Для того, чтобы подать заявку на кредит, нужно:

  • зайти в Дію – Кредит на жилье для ВПЛ;
  • заполните заявление, в том числе РНОКПП и номера справки переселенца (ВПЛ) членов семьи;
  • отправьте заявление на рассмотрение в приложении;
  • Госмолодежь рассмотрит ваше заявление в течение дня;
  • уведомление о результате рассмотрения поступит в кабинет гражданина и на электронную почту;
  • если вам отказали во внесении в реестр кандидатов, вы можете внести изменения в заявление и подать его еще раз.
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