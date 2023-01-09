Январь, 09 в 20:00

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения электроэнергии населению возобновятся после небольшой паузы на выходные, когда получилось переориентировать объемы потребления бизнеса на бытовых клиентов.

По его мнению, графики теперь могут стать еще более жесткими из-за перерыва.

– Если на праздники не работала промышленность и была возможность лучше запитать частных потребителей, то так не будет всегда. Сейчас начинается рабочая неделя, и плановые отключения населению станут более ощутимыми, потому что дефицит генерации никуда не делся, проблемы в высоковольтной сети никуда не делись, подстанции повреждены или вообще разбиты полностью, и быстро эту ситуацию изменить невозможно, – сказал он в эфире телемарафона.

Харченко добавил, что существенное влияние на отключение оказывает также морозная погода, из-за которой потребление заметно вырастет и потребует дополнительных мощностей, которых недостаточно в первую очередь из-за повреждений обстрелами и из-за старого оборудования.

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Тем временем положительный момент, по мнению эксперта, в том, что проведенная энергетиками работа по восстановлению сетей и генерации позволяет отключать потребителей в плановом режиме при достаточно низком количестве аварийных отключений. Однако дать гарантии, что так будет и дальше, трудно.

– Нет гарантий, что из-за морозов или новых атак не возникнут новые аварийные ситуации. Уверен, что проблемы будут, – предупредил он.

Особенно ощутим дефицит мощности, по его словам, в Киевском регионе. Он призвал украинцев по всей стране не забывать о необходимости экономить электроэнергию, несмотря на отключения.

Напомним, НЭК Укрэнерго 9 января увеличила ограничения на 5 ч по сравнению с воскресеньем и на семь – по сравнению с субботой.

Их ввели практически на все сутки, с 4:00 до 24:00.