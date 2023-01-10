Январь, 10 в 10:39

В Украине по состоянию на утро 10 января 2023 года потребление электроэнергии возросло из-за низкой температуры, усиленной порывами ветра в большинстве регионов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Также возросло потребление электричества промышленностью и бизнесом, поэтому в системе есть дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

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Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому используются аварийные отключения.

В отдельных регионах из-за порывистого ветра есть повреждения линий электросетей, там ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей.

— Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии, — отметили в Укрэнерго.

В Укрэнерго в очередной раз подчеркивают необходимость экономного потребления электроэнергии — пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

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Источник: Укрэнерго