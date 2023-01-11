В Минэкономики рассказали, как будут расти цены в начале 2023 года

Январь, 11 в 15:56

В Министерстве экономики ожидают, что цены будут расти умеренно. Это будет обусловлено дальнейшей адаптацией экономики и населения к условиям войны.

– В начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца – 0,7% в месяц. Годовая инфляция составила 26,6%. Этот показатель оказался значительно меньше, чем ожидали специалисты.

В Минэкономики также добавили, что на протяжении всего времени войны инфляцию практически формировали два основных фактора:

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первый – объемы разрушения инфраструктуры (в т. ч. энергетики) и логистики и, соответственно, скорость восстановления и адаптации экономики;

второй – уровень и скорость миграции как фактор спроса и обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (следовательно формирование предложения товаров и услуг).

Ранее Министерство экономики сообщило, что падение ВВП Украины по итогам 2022 оценивается на уровне 30,4% (±2%).