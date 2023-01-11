Январь, 11 в 18:29

Данные рейтингового агентства S&P Global показывают, что в 2023 году цены на европейское жилье упадут без перспективы значительного обновления в течение следующих трех лет. Там связывают это с тем, что рынок страдает ростом ставок по ипотеке, пишет FT.

Отмечается, что рейтинговое агентство снизило свой прогноз роста цен на недвижимость и теперь ожидает, что большинство европейских стран сообщат о сокращениях с показателями от 0,5% во Франции до 4,4% в Португалии.

Кроме того, в 2023 году цены на жилье в Германии упадут на 2%, а в Великобритании – на 3,5%.

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– Мы прогнозируем снижение цен на жилье в большинстве европейских стран в течение 2023 года и до 2024 для других, с незначительными перспективами сильного восстановления до 2025 года, – сказал главный экономист S&P Global Ratings в регионе EMEA Сильвен Бройер.

Отмечается, что после повышения ставок центральных банков, борющихся с высокой инфляцией, ипотечные ставки выросли по всей Европе. Как результат, вероятно, пострадают цены на жилье и инвестиции.

Бройер добавил, что нужно время, чтобы рыночные цены и инвестиции приспособились к более высоким процентным ставкам, и, в зависимости от структуры ипотечного кредитования, некоторым странам может понадобиться больше времени, чем другим.

– Такая корректировка может длиться до 10 кварталов и обычно вдвое более выражена, чем после режима низких ставок, – сказал Бройер.

Ранее официальная статистика показала, что цены на жилье упали между вторым и третьим кварталами 2022 г. во многих европейских странах, включая Германию, Данию и Швецию.