Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 12 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 12 января
Фото: Depositphotos

Сегодня, 12 января, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 39,27 грн., что на 8 коп. дороже, чем днем раньше.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс доллара остается без изменений.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 12.01.2023:

Дата 11.01.2023 12.01.2023
Евро 39,19 39,27
Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,60 грн 42,60 грн
Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,90 грн 42,90 грн
Доллар 40,25 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 42,90 грн
Доллар 40,40 грн 40,80 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 43,15 грн
Доллар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,25 грн 43,25 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн
Читайте
Евро снова подорожал, доллар без изменений: какой курс валют в Украине на 11 января

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка