Евро снова немного подорожал: курс валют в Украине на 12 января
Фото: Depositphotos
Сегодня, 12 января, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 39,27 грн., что на 8 коп. дороже, чем днем раньше.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс доллара остается без изменений.
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Какой курс валют в банках Украины 12.01.2023:
|Дата
|11.01.2023
|12.01.2023
|Евро
|39,19
|39,27
|Доллар
|36,56
|36,56
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,60 грн
|42,60 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Доллар
|40,25 грн
|40,80 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|42,90 грн
|Доллар
|40,40 грн
|40,80 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,15 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,25 грн
|43,25 грн
|Доллар
|40,00 грн
|41,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк