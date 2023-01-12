Январь, 12 в 9:47

Сегодня, 12 января, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 39,27 грн., что на 8 коп. дороже, чем днем раньше.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс доллара остается без изменений.

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Какой курс валют в банках Украины 12.01.2023:

Дата 11.01.2023 12.01.2023 Евро 39,19 39,27 Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,60 грн 42,60 грн Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,90 грн 42,90 грн Доллар 40,25 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,20 грн 42,90 грн Доллар 40,40 грн 40,80 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 43,15 грн Доллар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 42,25 грн 43,25 грн Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк