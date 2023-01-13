Евро в обменниках значительно подорожало: курс валют в Украине на 13 января
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Сегодня, 13 января, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 39,35 грн, что на 8 коп. дороже, чем днем раньше.
Официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
В банковских обменниках доллар в среднем стоит 40,55 грн. Купить можно по 40,30 грн.
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Евро в обменниках можно продать в среднем за 42,60 грн. Купить — по 42,90 грн.
Какой курс валют в банках Украины 13.01.2023:
|Дата
|12.01.2023
|13.01.2023
|Евро
|39,27 грн
|39,35 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,70 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,95 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,90 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,65 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|43,35 грн
|Доллар
|40,15 грн
|40,75 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,50 грн
|43,50 грн
|Доллар
|40,00 грн
|41,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ