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Факты / Україна / Экономика

Евро в обменниках значительно подорожало: курс валют в Украине на 13 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках значительно подорожало: курс валют в Украине на 13 января
Фото: Depositphotos

Сегодня, 13 января, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 39,35 грн, что на 8 коп. дороже, чем днем раньше.

Официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн.

В банковских обменниках доллар в среднем стоит 40,55 грн. Купить можно по 40,30 грн.

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Евро в обменниках можно продать в среднем за 42,60 грн. Купить — по 42,90 грн.

Какой курс валют в банках Украины 13.01.2023:

Дата 12.01.2023 13.01.2023
Евро 39,27 грн 39,35 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,70 грн
Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 42,95 грн
Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,00 грн
Доллар 40,20 грн 40,65 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,35 грн
Доллар 40,15 грн 40,75 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,50 грн 43,50 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк, ПУМБ

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