Январь, 15 в 18:31

За прошлый год доход России от экспорта удобрений вырос на 70%, несмотря на санкции за полномасштабную войну, начатую страной-агрессором против Украины. Это связывают со скачком цен, сообщает FT.

Так, данные ООН показывают, что за первые 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что в объеме продаж за границу крупнейшим в мире экспортером удобрений упали всего на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это произошло, несмотря на прогнозы аналитиков с начала войны в феврале о том, что поставки сократятся. Экспорт продовольствия и удобрений из России освобожден от западных санкций, чтобы поддержать продовольственную безопасность, особенно для беднейших стран. Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

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– Очевидно, что такие страны, как Индия, получили больше всего выгоды с точки зрения импорта удобрений, – сказал Йозеф Шмидгубер из ФАО.

Официальные лица России и ЕС обеспокоены тем, что некоторые покупатели, их банки и страховые компании применяли санкции и избегали покупать продукцию из России.

В прошлом месяце ЕС уточнил освобождение от санкций для российского сельского хозяйства и экспорта удобрений после заявлений среди государств-членов ЕС о том, что поставки иногда задерживаются из-за опасений по поводу возможной причастности к российским компаниям или лицам, попавшим под санкции.

ЕС ввел новые исключения, позволяющие отдельным государствам-членам ЕС размораживать деньги подсанкционных лиц, привлеченных к продаже российских удобрений и сельскохозяйственного сектора.

Международные цены на удобрения начали резко расти еще до войны, поскольку Россия ограничила поставки природного газа – основного сырья для азотных удобрений.

Резкий рост цен на газ после российского вторжения привел к закрытию заводов в Европе, что спровоцировало рост цен на азотные удобрения, что имеет решающее значение для производства продуктов питания и их качества.

Однако Россия вряд ли продолжит выигрывать от повышения цен в текущем году, считают журналисты. Ведь недавнее падение цен на газ в Европе из-за потепления привело к снижению цен на удобрения, а производители в регионе наращивали производство.

– Это означает, что импорт странами ЕС значительно упадет, и это хорошая новость для фермеров по всему миру, – сказал Шмидхубер.

Отмечается, что цены на европейский газ упали до уровня, которого не было до вторжения России в Украину.