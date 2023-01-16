Евро подорожал, доллар не изменился: за сколько можно купить валюту в Украине 16 января
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В понедельник, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,54 грн/€1. Это на 18 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.
Официальный курс гривны к иностранным валютам:
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- 1 доллар США — 36,5686
- 1 евро — 39,5361
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 16.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,9
|42,9
|Доллар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,2
|43,3
|Доллар
|40,25
|40,9
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,2
|43,0
|Доллар
|40,15
|40,6
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,2
|43,35
|Доллар
|40,15
|40,75
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк