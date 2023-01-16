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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал, доллар не изменился: за сколько можно купить валюту в Украине 16 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро подорожал, доллар не изменился: за сколько можно купить валюту в Украине 16 января
Фото: Depositphotos

В понедельник, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,54 грн/€1. Это на 18 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.

Официальный курс гривны к иностранным валютам:

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  • 1 доллар США — 36,5686
  • 1 евро — 39,5361

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 16.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,9 42,9
Доллар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,2 43,3
Доллар 40,25 40,9

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,2 43,0
Доллар 40,15 40,6

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,2 43,35
Доллар 40,15 40,75
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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