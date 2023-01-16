Январь, 16 в 8:39

В понедельник, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,54 грн/€1. Это на 18 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.

Официальный курс гривны к иностранным валютам:

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1 доллар США — 36,5686

1 евро — 39,5361

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 16.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,9 42,9 Доллар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,2 43,3 Доллар 40,25 40,9

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,7 40,7 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,2 43,0 Доллар 40,15 40,6

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,2 43,35 Доллар 40,15 40,75

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк