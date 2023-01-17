Население Китая резко сократилось впервые за 60 лет

Январь, 17 в 17:33

По итогам 2022 года в Китае впервые за 60 лет сократилось население. Ожидается, что это будет иметь долгосрочные последствия как для внутренней, так и для мировой экономики.

Об этом пишет FT.

Отмечается, что самая густонаселенная страна в мире уже давно является ключевым источником рабочей силы и спроса, способствуя росту Китая и мира.

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Однако 17 января китайское Нацбюро статистики объявило, что общая численность населения сократилась на 850 тыс. в 2022 году до 1,41175 млрд. Это стало первым падением за 60 лет.

– Это действительно исторический поворотный момент, начало длительного и необратимого сокращения населения, – считает эксперт по демографическим изменениям в Китае из Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фен.

Демографы заявляют, что, несмотря на то, что официально спад начался в прошлом году, когда смертность превысила рождаемость, эта тенденция, скорее всего, началась несколько раньше.

По мнению многих экспертов, строгая политика Китая по нулевому предотвращению коронавируса ускорила падение рождаемости в стране, ведь пары начали откладывать или решать вообще не иметь детей во время кризиса здравоохранения и экономического спада.

Так, в прошлом году родилось 9,56 млн детей, по сравнению с 10,62 млн до того. Уровень рождаемости в 2022 году был самым низким с начала учета более семи десятилетий назад – 6,77 рождения на каждые 1 тыс. человек по сравнению с 10,41 в 2019 году. Кан Е, директор NBS, сказал, что количество женщин детородного возраста, определяемого между 15 и 49, также упало более чем на 4 млн в 2022 году.

Акции компаний, продающих детские товары и товары для беременных, резко упали после объявления о спаде рождаемости: Kidswant Children Products потерял 8,5%, а Ningbo David Medical Device, производящего инкубаторы, на 11%.

В Гонконге производитель детских смесей China Feihe упал на 3%.

Ранее политика “одна семья – один ребенок”, введенная в 1980 году, давала возможность сдерживать рождаемость до уровня 2,1, необходимого для стабильного населения Китая.

Однако в 2016 году власти отменили это правило, подняв ограничения до двух детей, однако количество родившихся продолжает падать ежегодно.

Между тем, уровень смертности в стране составил 7,37 на 1 тыс. человек в 2022 году, что является самым высоким показателем с 1970 года, а в 2019 году он составил 7,09.

Демограф из Университета Висконсина-Мэдисон Фусянь Йи подсчитал, что население Китая начало сокращаться в 2018 году, но это падение было скрыто ложными демографическими данными.

Он отметил, что эта тенденция будет действовать как долгосрочное препятствие для рынка недвижимости страны, решающего двигателя роста.

Также в прошлом месяце Китай внезапно отказался от жесткой политики нулевой борьбы с Covid-19, и последовавший за этим всплеск инфекций быстро переполнил больницы.

Эксперты считают, что это должно стать тревожным звонком для Китая – власти необходимо ускорить реформы неэффективной и неравной системы здравоохранения. Демографический поворотный момент Китая ставит его на тот же путь, что и Японию, где численность населения начала сокращаться в 2010 году и с тех пор ежегодно уменьшалась.

По прогнозам ООН, население Китая сократится до 1,31 млрд к 2050 году и до 767 млн к концу столетия. По оценкам 2050 года, Китай будет в 3,5 раза больше населен по сравнению с США, где, по прогнозам, в то время будет 375 млн человек. Сейчас он в 4,7 раза больше населен, чем США.

Оценки ООН также предполагают, что в текущем году Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна мира. Сейчас население Индии составляет 1,4066 млрд человек.