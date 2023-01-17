Январь, 17 в 9:31

Украина очень зависима от внешней помощи. Но, несмотря на это, удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом для валютного рынка, хотя и имеем значительный спрос на импорт энергетического оборудования.

Это в комментарии Фактам ICTV подчеркнул финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Из-за энергетического кризиса население изменило свои потребности — люди снимали гривну со счетов, обменивали валюту на гривну, потому что нужна была именно гривна. Многие магазины отпускали товар именно за наличную гривну.

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Так что наличный спрос перешел с покупки валюты на покупку товаров и продуктов.

– Сейчас мы видим совсем другой тренд – население активно не покупало валюту в последнее время, – заметил эксперт.

Что касается прогноза стоимости доллара на январь, то, по мнению Андрея Шевчишина, складываются достаточно положительные тенденции благодаря помощи западных партнеров.

– И текущая ситуация говорит, что не только на январь, но и на первое полугодие мы можем иметь достаточно стабильную ситуацию с колебаниями курса. Поэтому я не ожидаю каких-либо сильных колебаний на наличном и безналичном рынках, — подчеркнул Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, вполне возможно, что в январе наличный курс доллара удержится на отметке 42 грн.

Относительно евро, его курс полностью зависит от колебаний на международном рынке и просчитывается только благодаря динамике валютной пары доллар-евро. Поэтому стоимость евро будет продвигаться в рамках этой концепции.

– Я считаю, что евро будет находиться на уровне текущего курса. С нового года возможны какие-то колебания, но они будут на уровне 0,95 – 1,05. То есть в рамках этого диапазона евро и будет оставаться, – спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Ранее сообщалось, что в 2023 году девальвация наличной валюты будет значительно больше безналичной и валютный курс превысит уровень в 50 грн за доллар.

О том, какой будет экономическая жизнь украинцев в следующем году, читайте в нашем материале.