Январь, 17 в 15:57

В прошлом году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Есть определенные изменения для бизнеса в Законе №2260. Также вернулась регистрация налоговых накладных и документальные налоговые проверки.

Какой штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной в 2023 году – читайте в материале.

Налоговой накладной называют документ, который есть только в электронной форме и используется плательщиками НДС для учета налогового обязательства и налогового кредита, возникающего по налогу.

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Когда нужна налоговая накладная и когда ее создавать

Налоговую накладную следует создать на дату появления налогового обязательства. Чаще всего дата определяется днем, когда вы впервые предоставили товар, работу или услугу или когда получили за них оплату.

Что произошло раньше – то и будет датой, на которую нужно создавать налоговую накладную.

При этом не имеет значения — была полная или частичная поставка или осуществлена предоплата. Если предприятие получило аванс 50%, то уже возникает налоговое обязательство на дату аванса.

Если вы оформили налоговую накладную с 1 по 15 число текущего месяца, то должны зарегистрировать ее до конца месяца. Если с 16 числа по последний день месяца, нужно зарегистрировать накладную до 15 числа следующего месяца.

Штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной

если ваша компания просрочила регистрацию на 15 дней, нужно платить штраф в 10% НДС в накладной;

если вы опаздываете с регистрацией на 16-30 суток, придется заплатить 30% штрафа от назначенного в ней НДС;

если вы просрочили сроки от двух месяцев до года, будет 40%;

а если больше года – 50%.

Также в 2022 году произошел ряд изменений, касающихся налогоплательщиков. По словам адвоката Джамала Стаценко, налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей.

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