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Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 17 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 17 января
Фото: Pixabay

На 17 января Национальный банк Украины повысил официальный курс европейской валюты на 2 коп. – до 39,55 грн.

Официальный курс доллара до сих пор остается без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс доллара превышает 40 грн.

Подорожал и евро – чтобы купить валюту в некоторых банках нужно заплатить более 43 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 17.01.2023:

Дата 16.01.2023 17.01.2023
Евро 39,53 грн 39,55 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,90 грн 42,90 грн
Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,15 грн
Доллар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,00 грн
Доллар 40,00 грн 40,60 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,15 грн 43,35 грн
Доллар 40,10 грн 40,70 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,75 грн 43,75 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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