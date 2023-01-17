Январь, 17 в 10:17

На 17 января Национальный банк Украины повысил официальный курс европейской валюты на 2 коп. – до 39,55 грн.

Официальный курс доллара до сих пор остается без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс доллара превышает 40 грн.

Подорожал и евро – чтобы купить валюту в некоторых банках нужно заплатить более 43 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 17.01.2023:

Дата 16.01.2023 17.01.2023 Евро 39,53 грн 39,55 грн Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,90 грн 42,90 грн Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,20 грн 43,15 грн Доллар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,20 грн 43,00 грн Доллар 40,00 грн 40,60 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,15 грн 43,35 грн Доллар 40,10 грн 40,70 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 42,75 грн 43,75 грн Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ