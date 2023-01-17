Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 17 января
Фото: Pixabay
На 17 января Национальный банк Украины повысил официальный курс европейской валюты на 2 коп. – до 39,55 грн.
Официальный курс доллара до сих пор остается без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс доллара превышает 40 грн.
Подорожал и евро – чтобы купить валюту в некоторых банках нужно заплатить более 43 грн.
Сейчас смотрят
Какой курс валют в банках Украины 17.01.2023:
|Дата
|16.01.2023
|17.01.2023
|Евро
|39,53 грн
|39,55 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|43,15 грн
|Доллар
|40,25 грн
|40,85 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,60 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,15 грн
|43,35 грн
|Доллар
|40,10 грн
|40,70 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,75 грн
|43,75 грн
|Доллар
|40,00 грн
|41,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ