Январь, 18 в 16:00

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышов.

В частности, Нафтогаз договорился с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно механизмов финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа.

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С ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией удалось договориться о финансировании закупок, а с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов.

Источник: Алексей Чернышов