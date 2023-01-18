Договорились о дополнительных объемах. До конца зимы Украине хватит газа — Чернышов
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Во время Всемирного экономического форума в Давосе Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.
Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышов.
В частности, Нафтогаз договорился с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно механизмов финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа.
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С ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией удалось договориться о финансировании закупок, а с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов.
Источник: Алексей Чернышов