Январь, 18 в 12:09

В среду, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,69 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 18.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта Покупка Продажа Евро 41,9 42,9 Доллар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,20 43,15 Доллар 40,25 40,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,05 Доллар 36,65 47,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,20 43,00 Доллар 40,00 40,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,10 43,25 Доллар 40,00 40,50

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк