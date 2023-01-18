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Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает расти. Курс валют в Украине на 18 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
Курс валют
Фото: Depositphotos

В среду, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,69 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 18.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта Покупка Продажа
Евро 41,9 42,9
Доллар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,20 43,15
Доллар 40,25 40,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,05
Доллар 36,65 47,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,20 43,00
Доллар 40,00 40,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,10 43,25
Доллар 40,00 40,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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