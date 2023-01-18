Евро продолжает расти. Курс валют в Украине на 18 января
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В среду, 18 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,69 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился – 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 18.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,9
|42,9
|Доллар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,20
|43,15
|Доллар
|40,25
|40,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,05
|Доллар
|36,65
|47,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,20
|43,00
|Доллар
|40,00
|40,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,10
|43,25
|Доллар
|40,00
|40,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк