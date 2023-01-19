Январь, 19 в 9:02

Сегодня, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,58 грн., что на 10 коп. дешевле, чем накануне.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс доллара остается без изменений.

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В банковских обменниках продать доллар можно в среднем за 39 гривен, а купить за 40 гривен. Что касается европейской валюты, то обменять ее на гривны можно в среднем за 40 грн, а купить в банке за 42-43 грн.

Какой курс валют в банках Украины 19.01.2023:

Дата 18.01.2023 19.01.2023 Евро 39,68 грн 39,58 грн Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,10 грн 43,10 грн Доллар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,35 грн 43,30 грн Доллар 40,25 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,20 грн 43,00 грн Доллар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,10 грн 43,25 грн Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 42,75 грн 43,75 грн Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ