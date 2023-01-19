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Факты / Україна / Экономика

Евро в банковских обменниках подешевеет: курс валют на 19 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в банковских обменниках подешевеет: курс валют на 19 января
Фото: Unsplash

Сегодня, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,58 грн., что на 10 коп. дешевле, чем накануне.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс доллара остается без изменений.

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В банковских обменниках продать доллар можно в среднем за 39 гривен, а купить за 40 гривен. Что касается европейской валюты, то обменять ее на гривны можно в среднем за 40 грн, а купить в банке за 42-43 грн.

Какой курс валют в банках Украины 19.01.2023:

Дата 18.01.2023 19.01.2023
Евро 39,68 грн 39,58 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,10 грн 43,10 грн
Доллар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,35 грн 43,30 грн
Доллар 40,25 грн 40,90 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,00 грн
Доллар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,10 грн 43,25 грн
Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,75 грн 43,75 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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