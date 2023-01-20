Январь, 20 в 11:14

В пятницу, 20 января, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,52 грн., что на 6 коп. дешевле, чем вчера.

Официальный курс доллара остается без изменений и составляет 36,57 грн.

В банковских обменниках продать доллар можно в среднем за 40,40 грн, а купить – за 40,30 грн. Европейскую валюту можно в среднем обменять на гривны за 43,30 грн., а купить в обменниках за 43,11 грн.

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