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Факты / Україна / Экономика

Евро упал в цене, доллар – без изменений: курс валют в Украине 20 января

Малиновская Ангелина, редактор ленты
долар доллар
Фото: Pixabay

В пятницу, 20 января, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,52 грн., что на 6 коп. дешевле, чем вчера.

Официальный курс доллара остается без изменений и составляет 36,57 грн.

В банковских обменниках продать доллар можно в среднем за 40,40 грн, а купить – за 40,30 грн. Европейскую валюту можно в среднем обменять на гривны за 43,30 грн., а купить в обменниках за 43,11 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,05 грн 43,05 грн
Доллар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,30 грн  43,20 грн
Доллар 40,20 грн 40,80 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,20 грн 43,00 грн
Доллар 39,90 грн 40,50 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,10 грн 43,30 грн
Доллар 39,90 грн 40,40 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,75 грн 43,75 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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