Евро упал в цене, доллар – без изменений: курс валют в Украине 20 января
Фото: Pixabay
В пятницу, 20 января, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,52 грн., что на 6 коп. дешевле, чем вчера.
Официальный курс доллара остается без изменений и составляет 36,57 грн.
В банковских обменниках продать доллар можно в среднем за 40,40 грн, а купить – за 40,30 грн. Европейскую валюту можно в среднем обменять на гривны за 43,30 грн., а купить в обменниках за 43,11 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,05 грн
|43,05 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,30 грн
|43,20 грн
|Доллар
|40,20 грн
|40,80 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,20 грн
|43,00 грн
|Доллар
|39,90 грн
|40,50 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,10 грн
|43,30 грн
|Доллар
|39,90 грн
|40,40 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,75 грн
|43,75 грн
|Доллар
|40,00 грн
|41,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ
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