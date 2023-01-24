Зажги огонь победы: благотворительный проект украинского бизнеса

Январь, 24 в 18:06

Война объединила украинцев. Все, кто может и как может, помогают стране. Благодаря донатам в несколько гривен собираются миллионы, которые ускоряют нашу общую победу над врагом. В этом наша сила.

Украинский бизнес также не остается в стороне. Благотворительные проекты помогают обеспечить пострадавших от российской агрессии лекарствами и протезами, организовать их реабилитацию, восстанавливать дома, больницы, закупать медицинское оборудование.

Так что путь к победе прокладывается каждым: на передовой, в информационном пространстве, в волонтерстве, за операционным столом и даже в игре.

Сейчас смотрят

О вкладе в предстоящую победу Фактам ICTV рассказал СМО Vulkan Casino Евгений Крюков.

– Как вы встретили войну? Были ли готовы к этому и как действовали с сотрудниками?

– Ты никогда не можешь быть готов к войне. Тревога, неопределенность, шок – с этим мы столкнулись в первые дни, и работать в таких условиях было нелегко. Конечно, начало полномасштабной войны очень ударило по рабочим процессам и состоянию работников. Главной целью для нас было обеспечить безопасность наших коллег. Итак, мы в первую очередь решали вопросы релокации и создания безопасных и комфортных условий для жизни и работы.

Слухи о возможном наступлении на Украину распространялись задолго до 24 февраля, поэтому мы понимали риски и придумывали варианты на случай худшего сценария. Благодаря этому смогли оперативно открыть офисы во Львове и за рубежом и перевезти самый ценный ресурс – наших людей, обеспечив жилье, трансфер, оборудование рабочих мест и все то, на что был запрос.

За первую неделю удалось восстановить 90% довоенных рабочих процессов и обеспечить бесперебойную работу команд, обслуживающих клиентов и поддерживающих операционные процессы: отдел клиентского сервиса, биллинга, разработки и т.д.

Мы понимали, что развлечения, которые фактически являются продуктом нашей компании, не ко времени, и неизвестно, что будет дальше. Но, несмотря на это, наша цель была сохранить рабочие места, продолжать платить зарплаты и держать операционные процессы на довоенном уровне. Сейчас нам это удается. Мы никого не уволили, а наоборот обеспечили рабочими местами новых людей. Мы сохранили зарплаты коллегам, защищающим нашу страну, и всячески им помогаем. Мы безгранично благодарны за их мужество, поэтому такой шаг – это меньшее, что мы можем сделать.

— Расскажите о своем бренде. Как долго он на рынке, что означает название?

— Vulkan Casino – украинское лицензированное онлайн-казино, пополнившее ряды национальных игральных брендов в середине 2021 года. Мы единственная компания, имеющая права на использование торговой марки международного бренда Vulkan в Украине, поэтому отсюда и пошло наше название. К тому же нам нравится настроение и образ вулкана. Это об энергии, о яркости, взрывной смеси и зрелищности.

А мы как бренд зажигаем азарт, подкармливаем адреналин и культивируем дух взрывных эмоций. Вместе с тем, мы ценим выбор наших пользователей, поэтому придерживаемся правил ответственной игры. В отличие от наших конкурентов, мы не создаем иллюзий о быстром заработке или безопасном фановом досуге. Мы откровенно подчеркиваем, что мы – казино, это один из видов отдыха, дающий эмоции и возможность переключиться, но к игре нужно подходить ответственно. Мы откровенны со своими игроками, и они ценят это.

Vulkan Casino вобрал лучший опыт легендарного бренда и адаптировал его к желаниям украинских пользователей. На нашем сайте можно найти тысячи игр от всемирно известных провайдеров, турниры и акции, персонализированную программу лояльности и разветвленную бонусную систему, а также получить высокий уровень обслуживания. Несмотря на войну, мы продолжаем работать на полную мощность и делаем все, чтобы наши пользователи могли отдохнуть, перезагрузиться и получить самые лучшие услуги.

– В какой момент возникла идея благотворительной акции? Была ли какая-нибудь знаковая новость или событие, после которого вы поняли, что можете и хотите помочь?

— Это был момент, когда прогремели первые взрывы и произошли убийства невинных людей – все это стало точкой невозврата. В первые месяцы мы собрали более 3 млн грн и смогли помочь не только нашим коллегам-защитникам, но и закрыть потребности других военных. Покупали бронеплиты и плитоноски, шлемы, рации и дроны, а также авто. И продолжаем это делать.

Многое из запросов компания закрыла из собственных средств, не афишируя это в публичном пространстве. Затем стали появляться благотворительные проекты, преследующие важнейшие цели и нуждающиеся в помощи. И эта помощь направлена не только на фронт.

Дома, школы и больницы попадают под обстрелы, люди остаются без света, воды и тепла. Не говоря об эмоциональном и физическом состоянии в течение десяти месяцев войны. Трудно всюду и всем. Поэтому мы решили запустить благотворительную акцию Зажигай огонь победы, цель которой – помочь как можно большему количеству благотворительных фондов и проектов в разных направлениях.

Мы сотрудничаем с фондами Коло и Запорука, благотворительной платформой dobro.ua и проектом Добробат. За время существования акции мы оплатили тысячу психологических консультаций пострадавших от российской агрессии, передали средства на закупку медицинского оборудования в протезную мастерскую Первого территориального медобъединения Львова.

В Балаклейскую многопрофильную больницу мы приобрели множество лекарств и медицинское оборудование: два коагулятора, наркозно-дыхательный аппарат и два электрокардиографа, потому что во время оккупации медучреждение не только обстреливали, его разграбили российские мародеры. И в очереди помощь еще нескольким инициативам.

Кроме того, была еще одна важная цель: вдохновить наших пользователей и напомнить, что каждый из нас приближает победу над врагом. Поэтому главным двигателем акции является каждый игрок Vulkan Casino. Каждая игровая победа формирует благотворительный сбор, потому что по меньшей мере 1% выигрыша мы фиксируем и передаем на благотворительность из собственных средств. Наши пользователи получают выигрыши в полном объеме, но становятся благотворителями и приближают нашу общую победу за счет собственных побед.

— Ваш слоган Зажигай огонь победы – почему именно такой, что он символизирует? На какой период рассчитана эта акция?

— Vulkan Casino – это бренд, зажигающий азарт. Мы всегда несли вулканическое настроение и зажигали в игре. Но 24 февраля мы воспылали яростью. Все эти месяцы войны мы, как и все украинцы, шагаем к победе и делаем для этого все от нас возможное. Пока РФ открывает огонь по нам, мы зажигаем огонь победы и помогаем нашим людям и стране на пути к главной победе. Поэтому наша акция будет продолжаться столько, сколько у нас будет возможностей помочь.

— Почему целью вашего проекта является именно медицинская тема (психологическая реабилитация, оборудование в больнице, реабилитация раненых)? Многие акции в Украине направлены на помощь именно брониками, машинами, дронами, оружием и т.д.

– Мы уверены, что ментальное здоровье станет одним из приоритетных вопросов послевоенного времени, и благотворительным проектам по этой теме будет уделено немало внимания. Но оказывать помощь в этом направлении нужно уже сейчас. Психологическая поддержка во время войны не менее важна, чем оружие и амуниция. Поэтому в первую очередь мы поддержали именно такие проекты.

Но во время акции стало ясно, что сможем помочь еще нескольким инициативам, и начали работу над ними. Поэтому в конце декабря на Vulkan Casino заработали сразу три категории помощи: Люди, Жизнь и Победа.

В первую категорию вошли проекты психологической и физической реабилитации, протезирования, помощь с медицинским оборудованием – все, с чего мы начинали благотворительную акцию.

Категория Жизнь формирует целевые сборы на проекты, помогающие восстанавливать жилые дома, а категория Победа поддерживает наших военных.

Пользователи на игровой сессии смогут выбирать направление, куда хотят отдать свои игровые победы. Информация о ходе сбора и проектах, на которые отправляется помощь, обновляется на сайте и посылается пользователям в письмах, а о части проектов уже рассказывают медиа-партнеры Викна СТБ, Факты ICTV и 24 TV.

— Минимум 1% выигрыша вы фиксируете и из собственных средств отдаете на благотворительность. А какой максимум? Можете ли вспомнить, какая самая большая и меньшая сумма была перечислена?

— Акция Зажигай огонь победы появилась 2,5 месяца назад, поэтому мы подводим промежуточные итоги сбора на сайте и передаем первые средства на благотворительные проекты. Относительно самых больших или маленьких сумм сможем рассказать чуть позже, когда реализуем все замыслы.

Максимальный процент, который мы фиксировали в течение этого периода, – 4% от выигрыша. Может показаться, что это относительно небольшой показатель, но по состоянию на 15 января мы уже собрали 3,73 млн грн.

– Почему именно такой формат благотворительности?

– Мы хотим, чтобы игровые победы наших пользователей помогали в общей победе над врагом. Многие гражданские сталкиваются с мыслями, что делают мало, что по сравнению с теми, кто взял оружие и стал на защиту страны, его вклад недостаточен.

Мы хотим вдохновить наших игроков и напомнить, что каждый из нас эту победу приближает: работая и платя налоги, участвуя в благотворительности, освещая правду в инфопространстве и даже играя.

Поэтому во время коммуникации с пользователями мы подчеркиваем, что каждая их победа творит чудеса: превращается в психологические консультации и протезы, медицинское оборудование и лекарства, восстановленные дома и больницы. И для этого нам не нужны деньги игроков, а только их зажигательная игра.

— Увеличилось ли количество игроков после старта акции? И как вы их информируете об этом? Они, когда выиграют – видят, что процент выигрыша вы из собственных средств передаете на помощь?

— Хотя мы и не ставили своей целью увеличить количество игроков или поднять активность на сайте, мы не можем не отметить изменения. Но главное – это фидбэк от наших пользователей. Мы получаем отзывы с благодарностями за эту инициативу: людям приятно вносить свой вклад в благотворительность и быть полезными. Это было нашей главной целью: вдохновить, привлечь и показать силу каждой победы.

В письмах на электронную почту и в наших соцсетях мы делимся промежуточными результатами сборов и рассказываем, во что превратились игровые победы.

Несколько позже мы обновим функционал сайта, благодаря которому игрок сможет видеть свой персональный вклад в благотворительный сбор с каждого собственного выигрыша. Лояльность к бренду – это бонус, который мы начали ощущать в ходе проекта.

– Как игроку понять, что они попали именно на лицензированное онлайн-казино Вулкан, а не на пиратский сайт. Какие у вас основные идентификационные моменты, подтверждающие, что это ваш сайт?

– В онлайне есть множество мошеннических сайтов, которые паразитируют на нашем бренде. Они используют название Вулкан или Vulkan, аналогичные игры и бонусы, копируют домен, чтобы привести игроков на нелегальный сайт. К тому же такие сайты могут быть сео-оптимизированными и стоять на первых позициях в поиске, вытесняя официальный сайт. Мы постоянно боремся с такими случаями, но их становится все больше. Поэтому, чтобы не стать жертвами мошенников, просим обращать внимание на несколько важных моментов:

Сайт. Официальный сайт Vulkan Casino – vulkancasino.ua. В то время как пиратские сайты могут создавать очень похожие доменные имена с разницей в одну букву или знак. Советуем проверять каждый символ в названии.

Официальный сайт Vulkan Casino – vulkancasino.ua. В то время как пиратские сайты могут создавать очень похожие доменные имена с разницей в одну букву или знак. Советуем проверять каждый символ в названии. Лицензия. Vulkan Casinо оперирует в Украине согласно решению о выдаче лицензии №141 от 07.04.2021 от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Соответствующие документы находятся в свободном доступе на сайте vulkancasino.ua и на сайте регулятора. Кроме того, на каждом рекламном материале – макете, лендинге, баннере и т.п. – примечание с указанием лицензии. Это не только требование КРАИЛ, но и способ обратить внимание пользователя на то, что он может играть безопасно.

Vulkan Casinо оперирует в Украине согласно решению о выдаче лицензии №141 от 07.04.2021 от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Соответствующие документы находятся в свободном доступе на сайте vulkancasino.ua и на сайте регулятора. Кроме того, на каждом рекламном материале – макете, лендинге, баннере и т.п. – примечание с указанием лицензии. Это не только требование КРАИЛ, но и способ обратить внимание пользователя на то, что он может играть безопасно. Безопасная верификация. Пиратские сайты не могут предложить верификации с помощью госсервисов. Один из методов, которые может выбрать пользователь Vulkan Casino – через приложение Дія. И это дополнительный гарант безопасной передачи данных на уровне государства.

Пиратские сайты не могут предложить верификации с помощью госсервисов. Один из методов, которые может выбрать пользователь Vulkan Casino – через приложение Дія. И это дополнительный гарант безопасной передачи данных на уровне государства. Возможности игроков. Мы соблюдаем правила responsible gaming и уважаем права наших игроков, поэтому пользователи Vulkan Casino могут устанавливать лимиты и замораживать/удалять аккаунт, выбирать удобные платежные методы, получать круглосуточную техподдержку. Пиратские сайты не беспокоятся о качестве сервиса.

Мы соблюдаем правила responsible gaming и уважаем права наших игроков, поэтому пользователи Vulkan Casino могут устанавливать лимиты и замораживать/удалять аккаунт, выбирать удобные платежные методы, получать круглосуточную техподдержку. Пиратские сайты не беспокоятся о качестве сервиса. Фирменный стиль. Дизайн сайта, креативы в соцсетях или медиа, оформление писем или вид сообщений в личном кабинете выдержаны в одном стиле. Для пиратских сайтов это мелочь, потому вряд ли они обращают внимание на единый внешний вид своих материалов. Vulkan Casino можно узнать по фирменным вулканическим цветам и брендовым шрифтам в любом источнике информации.

Фото: Vulkan Casino