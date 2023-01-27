Доллар и евро в обменниках немного подорожали: курс валют на 27 января
Фото: Pixabay
Сегодня, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,84 грн., что на 8 коп. дороже, чем вчера.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара регулятор не изменил – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 27.01.2023:
|Дата
|26.01.2023
|27.01.2023
|Евро
|39,76 грн
|39,84 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,30 грн
|43,30 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,50 грн
|43,60 грн
|Доллар
|40,25 грн
|40,85 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|43,00 грн
|43,70 грн
|Доллар
|39,90 грн
|40,50 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,45 грн
|43,65 грн
|Доллар
|40,00 грн
|40,50 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Доллар
|40,00 грн
|41,00 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ
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