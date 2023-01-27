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Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро в обменниках немного подорожали: курс валют на 27 января

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар доллар
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,84 грн., что на 8 коп. дороже, чем вчера.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара регулятор не изменил – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 27.01.2023:

Дата 26.01.2023 27.01.2023
Евро 39,76 грн 39,84 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,30 грн 43,30 грн
Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,50 грн 43,60 грн
Доллар 40,25 грн 40,85 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 43,00 грн 43,70 грн
Доллар 39,90 грн 40,50 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,45 грн 43,65 грн
Доллар 40,00 грн 40,50 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 43,25 грн 44,25 грн
Доллар 40,00 грн 41,00 грн

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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