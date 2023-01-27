Январь, 27 в 11:15

Сегодня, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,84 грн., что на 8 коп. дороже, чем вчера.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара регулятор не изменил – 36,56 грн.

Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 27.01.2023: Дата 26.01.2023 27.01.2023 Евро 39,76 грн 39,84 грн Доллар 36,56 грн 36,56 грн Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 42,30 грн 43,30 грн Доллар 39,80 грн 40,30 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 42,50 грн 43,60 грн Доллар 40,25 грн 40,85 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 43,00 грн 43,70 грн Доллар 39,90 грн 40,50 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 42,45 грн 43,65 грн Доллар 40,00 грн 40,50 грн Курс валют в ПУМБ: Валюта покупка продажа Евро 43,25 грн 44,25 грн Доллар 40,00 грн 41,00 грн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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