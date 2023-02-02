Февраль, 02 в 15:29

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине только в этом году на восстановление понадобится $17 млрд.

Об этом Шмыгаль заявил на встрече с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По словам премьера, один из ключевых источников финансирования нашего восстановления – российские активы.

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— В этом году на эти нужды нужно 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования – российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной, — заявил Шмыгаль.

Премьер призвал Европейский Союз помочь Украине быстро восстановиться.

Что касается фактической послевоенной реконструкции, Денис Шмыгаль назвал сумму от 600 млрд до 750 млрд евро. По его словам, замороженных за рубежом российских активов от 350 млрд до 500 млрд долларов.

Кроме того, в Украине конфисковано состояние двух российских банков на сумму 423 млн евро.