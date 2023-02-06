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Факты / Україна / Экономика

Евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 6 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
валюта
Фото: Pexels

В понедельник, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,99 грн/€1. Он снизился на 19 копеек.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 06.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 42 43
Доллар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,70 43,75
Доллар 39,80 40,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 43,10 43,95
Доллар 39,70 40,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,30 43,45
Доллар 39,75 40,25

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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