Евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 6 февраля
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В понедельник, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,99 грн/€1. Он снизился на 19 копеек.
Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 06.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42
|43
|Доллар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,70
|43,75
|Доллар
|39,80
|40,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|43,10
|43,95
|Доллар
|39,70
|40,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,30
|43,45
|Доллар
|39,75
|40,25
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк