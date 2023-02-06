Февраль, 06 в 10:39

Евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 6 февраля

В понедельник, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,99 грн/€1. Он снизился на 19 копеек. Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1. Какой курс валют в банках Украины 06.02.2023: Курс валют в Приватбанке: Сейчас смотрят Валюта Покупка Продажа Евро 42 43 Доллар 39,5 40 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,70 43,75 Доллар 39,80 40,60 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,65 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 43,10 43,95 Доллар 39,70 40,45 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,30 43,45 Доллар 39,75 40,25 Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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