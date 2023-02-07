В Российской Федерации продолжается так называемая гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны, российский энергетический монополист Газпром решил создать собственную частную военную компанию.

Решение об этом уже подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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– Документ устанавливает, что учредителями организации будут ПАО Газпром нефть с размером доли в уставном капитале организации 70% и частная охранная организация Стаф-центр с долей 30%, – рассказали в ведомстве.

В создании этой организации российское правительство ссылается на закон о “безопасности объектов топливно-энергетического комплекса”, где указано, что предприятиям отрасли могут предоставить право на учреждение частной охранной организации.

Размер доли такого предприятия в уставном капитале новосозданной организации не может быть менее 50%.