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Факты / Україна / Экономика

Евро снова упал в цене: сколько стоит валюта в банках и обменниках Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро снова упал в цене: сколько стоит валюта в банках и обменниках Украины
Фото: Pexels

Во вторник, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,40 грн/€1. Это меньше на 49 копеек, чем вчера.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 07.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 41,85 42,85
Доллар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,50 43,55
Доллар 39,80 40,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,70 43,20
Доллар 39,80 40,35

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,30 43,45
Доллар 39,75 40,25
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В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,13 грн/$1, а продать по 40,22 грн/$1. Средний курс евро в обменниках – 42,97-43,19 грн/€1.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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