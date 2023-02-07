Февраль, 07 в 9:40

Во вторник, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,40 грн/€1. Это меньше на 49 копеек, чем вчера.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 07.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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