Евро снова упал в цене: сколько стоит валюта в банках и обменниках Украины
Фото: Pexels
Во вторник, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,40 грн/€1. Это меньше на 49 копеек, чем вчера.
Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 07.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
Сейчас смотрят
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,85
|42,85
|Доллар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,50
|43,55
|Доллар
|39,80
|40,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,70
|43,20
|Доллар
|39,80
|40,35
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,30
|43,45
|Доллар
|39,75
|40,25
В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,13 грн/$1, а продать по 40,22 грн/$1. Средний курс евро в обменниках – 42,97-43,19 грн/€1.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Знайшли помилку в тексті?
Помилка