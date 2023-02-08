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Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает падать: курс валют в Украине на 8 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В среду, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,15 грн/€1. Он снизился на 26 копеек.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 08.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 41,65 42,65
Доллар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,30 43,35
Доллар 39,7 40,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,37 40,57
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,00 42,80
Доллар 39,60 40,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,10 43,25
Доллар 39,75 40,25

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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