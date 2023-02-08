Февраль, 08 в 9:48

В среду, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,15 грн/€1. Он снизился на 26 копеек.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 08.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят Валюта Покупка Продажа Евро 41,65 42,65 Доллар 39,5 40 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,30 43,35 Доллар 39,7 40,55 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,37 40,57 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,00 42,80 Доллар 39,60 40,20 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,10 43,25 Доллар 39,75 40,25 Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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