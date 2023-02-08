Евро продолжает падать: курс валют в Украине на 8 февраля
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В среду, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,15 грн/€1. Он снизился на 26 копеек.
Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 08.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,65
|42,65
|Доллар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,30
|43,35
|Доллар
|39,7
|40,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,37
|40,57
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,00
|42,80
|Доллар
|39,60
|40,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,10
|43,25
|Доллар
|39,75
|40,25
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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