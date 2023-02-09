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Факты / Україна / Экономика

Евро снова дорожает: курс валют в Украине на 9 февраля

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро снова дорожает: курс валют в Украине на 9 февраля

Сегодня официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 39,25 грн., что на 11 коп. дороже, чем в преддверии, 8 февраля.

Официальный курс доллара остается неизменным с июля 2022 года – 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 9.02.2023:

Дата 8.02.2023 9.02.2023
Евро 39,55 грн 39,75 грн
Доллар 36,56 грн 36,56 грн

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа
Евро 41,65 грн 42,65 грн
Доллар 39,45 грн 39,95 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,40 грн 43,35 грн
Доллар 39,80 грн 40,60 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 42,80 грн
Доллар 39,60 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,00 грн 43,00 грн
Доллар 39,65 грн 40,15 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 42,25 грн 43,25 грн
Доллар 39,75 грн 40,75 грн
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Евро продолжает падать: курс валют в Украине на 8 февраля

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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