Февраль, 09 в 9:25

Евро снова дорожает: курс валют в Украине на 9 февраля

Сегодня официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 39,25 грн., что на 11 коп. дороже, чем в преддверии, 8 февраля. Официальный курс доллара остается неизменным с июля 2022 года – 36,56 грн. Какой курс валют в банках Украины 9.02.2023: Дата 8.02.2023 9.02.2023 Евро 39,55 грн 39,75 грн Доллар 36,56 грн 36,56 грн Курс валют в Приватбанке: Сейчас смотрят Валюта покупка продажа Евро 41,65 грн 42,65 грн Доллар 39,45 грн 39,95 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 42,40 грн 43,35 грн Доллар 39,80 грн 40,60 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 42,80 грн Доллар 39,60 грн 40,20 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 42,00 грн 43,00 грн Доллар 39,65 грн 40,15 грн Курс валют в ПУМБ: Валюта покупка продажа Евро 42,25 грн 43,25 грн Доллар 39,75 грн 40,75 грн Читайте Евро продолжает падать: курс валют в Украине на 8 февраля Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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