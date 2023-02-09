Евро снова дорожает: курс валют в Украине на 9 февраля
Сегодня официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 39,25 грн., что на 11 коп. дороже, чем в преддверии, 8 февраля.
Официальный курс доллара остается неизменным с июля 2022 года – 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 9.02.2023:
|Дата
|8.02.2023
|9.02.2023
|Евро
|39,55 грн
|39,75 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,65 грн
|42,65 грн
|Доллар
|39,45 грн
|39,95 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,40 грн
|43,35 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,60 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,80 грн
|Доллар
|39,60 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,15 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,25 грн
|43,25 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,75 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ