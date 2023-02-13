За выходные евро подешевел: курс валют в Украине на 13 февраля
По состоянию на понедельник, 13 февраля, официальный курс европейской валюты Национальный банк установил на уровне 39,06 грн.
За выходные евро подешевел на 32 копейки.
Официальный курс доллара остается неизменным – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 13.02.2023:
|Дата
|10.02.2023
|13.02.2023
|Евро
|39,38 грн
|39,06 грн
|Доллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Доллар
|39,20 грн
|39,70 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,10 грн
|43,10 грн
|Доллар
|39,65 грн
|40,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|42,65 грн
|Доллар
|39,30 грн
|40,00 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,90 грн
|42,90 грн
|Доллар
|39,55 грн
|40,00 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,00 грн
|43,00 грн
|Доллар
|39,50 грн
|40,50 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ