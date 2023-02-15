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Факты / Україна / Экономика

Сколько валюты держат украинцы “под матрасами”: данные НБУ на конец сентября 2022

Валентина Летяк, редактор ленты
гроші валюта долари
Фото: НБУ

В конце III квартала 2022 года, то есть на конец сентября — начало октября, объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины достигал $107 млрд в эквиваленте. По оценкам НБУ, речь идет о сбережениях украинцев и теневой экономике.

Об этом сообщает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

— Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т. п., — уточнил народный депутат.

В то же время, как отметил политик, в этой цифре не учтена потенциальная потеря части наличности в результате боевых действий.

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