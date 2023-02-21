Доллар и евро в обменниках выросли: курс валют в Украине на 21 февраля
Фото: Pixabay
По состоянию на 21 февраля официальный курс евро вырос на 19 копеек – до 39,02 грн.
Курс доллара Национальный банк Украины все еще оставляет без изменений – 36,56 грн. Польский злотый стоит 8,22 грн – вырос на 10 коп.
Какой курс валют в банках Украины 21.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Доллар
|39,15 грн
|39,65 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,60 грн
|42,50 грн
|Доллар
|39,50 грн
|40,30 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,40 грн
|Доллар
|39,10 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30 грн
|42,30 грн
|Доллар
|39,60 грн
|39,70 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,75 грн
|42,75 грн
|Доллар
|39,50 грн
|40,50 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ