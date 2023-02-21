Февраль, 21 в 9:54

По состоянию на 21 февраля официальный курс евро вырос на 19 копеек – до 39,02 грн.

Курс доллара Национальный банк Украины все еще оставляет без изменений – 36,56 грн. Польский злотый стоит 8,22 грн – вырос на 10 коп.

Какой курс валют в банках Украины 21.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 40,95 грн 41,95 грн Доллар 39,15 грн 39,65 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,60 грн 42,50 грн Доллар 39,50 грн 40,30 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,70 грн 42,40 грн Доллар 39,10 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,30 грн 42,30 грн Доллар 39,60 грн 39,70 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 41,75 грн 42,75 грн Доллар 39,50 грн 40,50 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ