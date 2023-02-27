За выходные евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 27 февраля
Фото: Depositphotos
В понедельник, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,64 грн/€1. За выходные евро подешевел на 18 копеек.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Сейчас смотрят
Какой курс валют в банках Украины 27.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,4
|41,4
|Доллар
|38,9
|39,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,30
|42,0
|Доллар
|39,35
|40,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,8
|40,00
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,30
|41,90
|Доллар
|39,20
|39,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,95
|Доллар
|39,55
|39,65
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк