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Факты / Україна / Экономика

За выходные евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 27 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В понедельник, 27 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,64 грн/€1. За выходные евро подешевел на 18 копеек.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 27.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,4 41,4
Доллар 38,9 39,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,30 42,0
Доллар 39,35 40,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,8 40,00
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,30 41,90
Доллар 39,20 39,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,95
Доллар 39,55 39,65

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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