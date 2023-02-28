Февраль, 28 в 18:27

Украина может получить программу с перечнем мероприятий, необходимых для членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже в июне 2023 года.

Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль во время совместного с генсеком ОЭСР Матиасом Корманном заявления для СМИ.

Шмыгаль объяснил, что для членства в ОЭСР страна должна соответствовать определенным стандартам уровня жизни.

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Сейчас происходит начальный диалог о вступлении Украины в эту организацию. А летом планируется подписание программы с перечнем дальнейших мер.

– Мы совместно работаем над разработкой программы для Украины, реализация которой поможет перейти к дорожной карте по получению членства, — подчеркнул Шмыгаль.

Он приветствовал предложение генсека ОЭСР о “возможности подписания такой программы уже в июне этого года”.

По словам Шмыгаля, вступление Украины в ОЭСР будет мощным сигналом для инвесторов, а также будет способствовать евроинтеграции нашего государства, его развитию и благосостоянию украинцев.

Комментируя открытие офиса организации в Киеве 1 марта, премьер объяснил, что это позволит координировать работу по восстановлению Украины, а также внедрять стандарты ОЭСР.

– Усиление взаимодействия с ОЭСР является одним из ключевых приоритетов для трансформации нашей экономики и содействия ее глубокой интеграции в международные рынки, – заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина и ОЭСР уже добились результатов в антикоррупционной сфере, инвестициях, совершенствовании налоговой системы, “зеленой” экономике, предпринимательстве, децентрализации, энергетике и в других сферах.

Важным шагом было присоединение Украины к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях ОЭСР.

В Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданную в 1960 году, входят 38 наиболее развитых стран мира. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).

5 июля 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в ОЭСР. А в начале октября организация признала наше государство потенциальным членом, после чего стартовал первоначальный диалог по вступлению. В дальнейшем Совет ОЭСР перейдет к подготовке проекта дорожной карты для Украины.

1 марта в Киеве заработает официальный координационный офис Организации экономического сотрудничества и развития. Он будет помогать Украине развивать рыночную экономику.