Февраль, 28 в 15:08

В марте 2023 года годовые тарифные тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр.

По сравнению с предыдущими месяцами свои ценники на газ для населения газоснабжающие компании не изменили.

Пять компаний предлагают кубометр газа дешевле 8 грн. Цена газа у еще четырех колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

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Цены поставщиков газа следующие:

Эру Людям — 7,70 грн;

Энерджи Трейд Групп — 7,799 грн;

Нафтогаз Украины — 7,96 грн;

Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн;

Полтавагаз Сбыт — 7,99 грн;

ООО Львовэнергосбыт — 8,20 грн;

ООО Киевские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн;

ООО Днепровские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ СветоГаз (ООО Ритейл Сервис) — 9,99 грн.

Также в компании Энерджи Трейд Групп Также до конца апреля 2023 года будет действовать сезонное предложение — акционный тариф Черная пятница, цена газа в котором — 7,699 грн за кубометр.

На период действия военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ населения. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Источник: ГазПравда