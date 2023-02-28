Февраль, 28 в 11:01

Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют в Украине на 28 февраля

Сегодня 28 февраля Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 38,61 грн. Накануне европейская валюта стоила немного дороже – 38,64 грн. Официальный курс доллара с июля 2022 года без изменений – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курсы валюты выше официальных. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 28.02.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 41,00 грн 41,10 грн Доллар 38,45 грн 38,95 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 40,80 грн 41,85 грн Доллар 38,90 грн 40,00 грн Курс валют у Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 41,20 грн Доллар 38,50 грн 39,30 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 40,25 грн 41,25 грн Доллар 38,60 грн 39,10 грн Курс валют в ПУМБ: Валюта купівля продажа Евро 41,00 грн 41,75 грн Доллар 39,00 грн 39,75 грн Читайте За выходные евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 27 февраля Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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