Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют в Украине на 28 февраля
Фото: Depositphotos
Сегодня 28 февраля Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 38,61 грн. Накануне европейская валюта стоила немного дороже – 38,64 грн.
Официальный курс доллара с июля 2022 года без изменений – 36,56 грн.
Однако в банковских обменниках курсы валюты выше официальных.
Сейчас смотрят
Какой курс валют в банках Украины 28.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00 грн
|41,10 грн
|Доллар
|38,45 грн
|38,95 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80 грн
|41,85 грн
|Доллар
|38,90 грн
|40,00 грн
Курс валют у Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|41,20 грн
|Доллар
|38,50 грн
|39,30 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25 грн
|41,25 грн
|Доллар
|38,60 грн
|39,10 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продажа
|Евро
|41,00 грн
|41,75 грн
|Доллар
|39,00 грн
|39,75 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ