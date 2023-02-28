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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют в Украине на 28 февраля

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют в Украине на 28 февраля
Фото: Depositphotos

Сегодня 28 февраля Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 38,61 грн. Накануне европейская валюта стоила немного дороже – 38,64 грн.

Официальный курс доллара с июля 2022 года без изменений – 36,56 грн.

Однако в банковских обменниках курсы валюты выше официальных.

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Какой курс валют в банках Украины 28.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 грн 41,10 грн
Доллар 38,45 грн 38,95 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 грн 41,85 грн
Доллар 38,90 грн 40,00 грн

Курс валют у Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 грн 41,20 грн
Доллар 38,50 грн 39,30 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 грн 41,25 грн
Доллар 38,60 грн 39,10 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта купівля продажа
Евро 41,00 грн 41,75 грн
Доллар 39,00 грн 39,75 грн
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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