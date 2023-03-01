Алексей Раубецкий: Развитие — это когда начинаешь больше зарабатывать

Март, 01 в 15:51

Семья Алексея Раубецкого жила небогато. Особенно тяжелой ситуация была в начале 90-х. Денег на проживание не хватало, родители вынуждены были ездить на заработки в Польшу.

Лето Алексей проводил в деревне, помогал по хозяйству, приходилось даже доить коров. Во время учебы в техникуме подрабатывал расклейщиком объявлений и разносил журналы. А в 25 лет вместе с партнером основал компанию Адиполь 2007, которой успешно руководит до сих пор.

В откровенном интервью генеральный директор Адиополь 2007, который недавно получил награду Евразийский Знак Почета За многолетние усилия в деле евразийского сближения стран, культур и народов, рассказал о специфических особенностях работы своей компании, вспомнил любопытный лайфхак и признался, что изменило его приоритеты.

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— Алексей, ваша компания работает на рынке более 15 лет. Как не утратить мотивацию и каким видите дальнейшее развитие компании?

— Развитие — это когда начинаешь зарабатывать больше. Производство большего количества продукции можно считать развитием, если это привело к увеличению прибыли.

У нас часто с коллегой возникает спор о том, каким путем нужно развиваться. Всегда отвечаю, что у нас есть определенная пропускная способность, воронка нашего предприятия.

Если мы возьмем вдвое больше заказов, мы не сможем их выполнить в силу пропускной способности оборудования. Технология производства такова, что наняв в два раза больше персонала, не изготовишь в два раза больше продукции.

Исходя из этого, наша основная цель — продать дороже. Поэтому нужно выбирать более качественный кейс заказа, чтобы добавленная стоимость была выше, а не загружать производство низкорентабельными товарами. Но и здесь важно не прогадать.

Если быть нацеленным на изготовление только дорогих заказов — то такие подряды могут и не достаться. Продукция пересекается, и мы обязаны предоставить максимальный ассортимент.

— Нам приходится изготавливаем неудобные позиции, которые забирают больше времени и дают меньше прибыли. Иначе мы не будем выгодным поставщиком.

— Можно пример расширения линейки продукции?

— Сравнительно недавно начали производить хомутовые нагреватели, которые стоят на термопластавтоматах. Это более осваиваемый товар, который не требует дорогого оборудования, специальных условий и дополнительных знаний.

Поэтому в этой сфере и высокая конкуренция, что все равно не мешает нам занимать существенную долю рынка.

Когда мы начали разбираться в продукции — стали замечать слабые места у существующих производителей. Придумали, как их решить с точки зрения долговечности и эффективности работы нагревателей.

На данный момент с другими поставщиками по цене не конкурируем, берем качеством.

— Любой бизнес не обходится без лайфхаков. Есть история на эту тему?

— Безусловно. Еще один вид продукции, который мы выпускаем — нагреватели для стрелочных переводов на железной дороге. Если раньше в зимний период работники очищали стрелки от снега вручную, то сейчас там стоит система обогрева, для которой изготавливаются стрелочные нагреватели.

Это не наше изобретение, на рынке такие товары уже существовали. Мы также решили взяться за этот вид продукции и успешно его освоили. Правда, пришлось набить шишек.

Изначально мы перепродавали польские изделия. И через какое-то время все нагреватели нам вернули. Проблема оказалась в том, что европейская железная дорога идет с заземлением — нагреватель там заземлен по требованиям безопасности. А у нас двухпроводная линия, которую нельзя заземлять, потому что рельса является средством связи для машинистов.

Получается, поляки сделали ТЭНы по своей технологии, которые не подходили под наш рынок сбыта, и отказались принять их назад. Нам пришлось все переделывать за свой счет.

— Какую сейчас долю рынка занимаете?

— Существенную. Из 10 поставщиков в интернете 9 предложат нашу продукцию. Хотя у каждого на сайте написано, что именно они производители.

— Вас это не смущает?

— Я не возражаю, но и не подтверждаю информацию, когда заказчик обращается к нам напрямую. Наверное, они считают, что мы их производство, ровно как я считаю, что они — наш отдел сбыта.

— Были ли когда-то конфликты с заказчиками?

— Сложность бизнеса заключается в том, что наша продукция — это не готовое изделие, а запчасть, которая надежно работает в составе оборудования.

Поэтому продукция требует высокой компетенции как производителя, так и заказчика. На последнем определенная ответственность — он должен правильно заказать. Нагреватели — это не бытовое изделие, как телевизор, который можно включить в розетку, и он будет работать.

При неправильном подборе и некомпетентном использовании ТЭНы могут быстро перегореть. А у заказчика может сложиться мнение, что наш нагреватель ненадежный.

Нам часто приходится разбираться с такими ситуациями и, как правило, причина кроется в том, что заказчик сделал неверный заказ.

— Какие планы у вашей компании на ближайшие пару лет?

— Сейчас мы работаем по схеме — получили заказ и начинаем работу над ним. Есть, конечно, несколько складских позиций, которые стараемся держать. Имеем перечень нагревателей, которые можем сделать, и их точно купят.

Если изготавливать продукцию на склад — она дешевле обходится в производстве, нежели под заказ. Но пока у нас не хватает на это времени. Поэтому в ближайших планах — пополнение склада нагревателями с гарантированно высоким спросом.

К тому же заказчик, как правило, при наличии нагревателей готов переплачивать, чтобы не ждать. Благодаря этому их можно продать дороже.

— Раньше вы занимались тайским боксом и большим теннисом. Эти увлечения в силе?

— Все-таки основным хобби были путешествия. Мы с друзьями часто ходили в походы — спускались по рекам на рафтах и катамаранах. Еще очень люблю готовить, интересуюсь мясной гриль культурой.

Спорт тоже постоянно фигурировал в списке, так как нужно держать себя в форме. Но не так давно в моей жизни случилось глобальное событие — у нас родился ребенок. Теперь главное хобби — это он. Приоритеты поменялись. Все свободное время занимает сын.